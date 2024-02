Transfery. Qendrim Zyba nowym piłkarzem Legii Warszawa. To następca Bartosza Slisza. Jednak wypożyczenie zamiast wykupu

Legia Warszawa: Qendrim Zyba za Bartosza Slisza

Legia początkowo chciała od razu wykupić Zybę. Na ten cel planowała wydać nawet 400 tys. euro. W przeddzień ogłoszenia transferu na jaw wyszły jednak jej wątpliwości, o których pisał dziennikarz Canal+ Sport, Krzysztof Marciniak. Dlatego zdecydowano się na bezpieczniejszą formułę, czyli wypożyczenia z możliwym wykupem.

- Chciałbym dać Legii wszystko, co najlepsze i zapracować na uznanie fanów swoimi dobrymi występami. Wiem, że w takim klubie mogę się rozwinąć. Jestem zawodnikiem, który na boisku daje z siebie wszystko, walczę od początku do końca. W każdy mecz i w każdy trening wkładam całe serce - stwierdził Qendrim Zyba (cytat za legia.com) w przeddzień 23. urodzin.

Zyba trafia do Legii na razie na pół roku, ale po sezonie może zostać kupiony. Wówczas umowa będzie obowiązywać do grudnia 2026 roku. Kosowianin ma 22 lat, jest reprezentantem kraju i jesienią zagrał tak jak jego nowa drużyna w fazie grupowej Ligi Konferencji. Do wiosny też przygotowywał się tam, gdzie Legia - w Turcji.