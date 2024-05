Sebastian Szymański zmieni latem swój dotychczasowy klub? Jego agent przekazał najnowsze informacje Jakub Jabłoński

Sebastian Szymański już od jakiegoś czasu jest łączony z największymi klubami w Europie. Trudno się dziwić. Polak zbiera dobre recenzje w tureckim Fenerbahce i wydaje się, że kwestią czasu jest transfer do lepszej drużyny. A co na ten temat do powiedzenia ma jego agent? Mariusz Piekarski w rozmowie z portalem "Meczyki.pl" przekazał najnowsze informacje w sprawie utalentowanego pomocnika. Będzie transfer?