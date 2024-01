Transfery. Radosław Majewski został nowym zawodnikiem Znicza Pruszków. "Wraca do domu"

Transfery. Radosław Majewski został nowym piłkarzem Znicza Pruszków

Radosław Majewski jest byłym reprezentantem Polski. W barwach "Biało-Czerwonych" zagrał 9 spotkań. Po raz ostatni w kadrze wystąpił w przegranym 1:3 meczu z Ukrainą w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2014.

Piłkarz jest wychowankiem Znicza Pruszków. W 2006 został wytransferowany do Groclinu Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski "mijając się" z Robertem Lewandowskim, który wtedy dołączył do pruszkowskiego klubu. Dwa lata później został zaangażowany do projektu Józefa Wojciechowskiego w Polonii Warszawa, a od sierpnia 2009 roku występował w angielskim Nottingham Forest.