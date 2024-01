Transfery. Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony już latem? Media: Kolejny klub zainteresowany Polakiem. To klub z Premier League

Transfery. Lewandowski w Premier League?!

"The Blues" w dalszym ciągu poszukują bramkostrzelnego napastnika, a polski napastnik jakby nie patrzeć w ostatnich latach był gwarancją kilkudziesięciu bramek w sezonie. Londyńskiego klubu nie odstrasza nawet słabsza forma naszego kapitana w ostatnim czasie.

Robert Lewandowski - odzyska dawny blask?

Ewidentnie widać, że coś się zacięło u "Lewego" i w każdym następnym meczu notuję coraz to bardziej przeciętne występy, a piłka co i rusz odskakuje od niego i nie chce się go słuchać. Zmiana otoczenia wyjdzie naszemu napastnikowi na dobre? Pytanie jednak jest jedno. Arabia Saudyjska czy pozostanie w Europie?