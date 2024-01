Transfery. Sebastian Szymański w Tottenhamie? Anglicy obejrzą w niedzielę mecz Polaka dla Fenerbahce Stambuł

Sebastian Szymański: z Fenerbahce do Tottenhamu?

Szymański po odejściu z Legii Warszawa, a była to połowa 2019 roku nigdy jeszcze nie sprawdził się w lidze ze ścisłego topu. Za namową swojego agent najpierw zagrała w Rosji dla Dinamo Moskwa (transfer za 5,5 mln euro), potem w obliczu wojny odszedł do holenderskiego Feyenoordu Rotterdam, z którym zdobył mistrzostwo (wypożyczenie za 2 mln euro), a teraz walczy o tytuł w Turcji z liderującym Fenerbahce Stambuł (transfer za prawie 10 mln euro).

Czy Szymański dotrwa do końca sezonu jako zawodnik Fenerbahce mimo umowy aż do czerwca 2027 roku? Tego nie wiadomo. Polak jest pod lupą czołowych klubów w Europie. Ponoć władze klubu oczekują za 24-latka co najmniej 30 mln euro. To kwota w zasięgu Tottenhamu, którego wysłannicy w niedzielę obejrzą Szymańskiego na tle Samsunsporu. Orędownikiem tego transferu jest ponoć sam trener Ange Postecoglou.

W elitarnej Premier League mamy obecnie czterech Polaków: Łukasza Fabiańskiego (West Ham), Matty'ego Casha (Aston Villa), Jakuba Kiwiora (Arsenal) oraz Jakuba Modera (Brighton).

Sebastian Szymański w barwach Fenerbahce: