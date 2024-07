Transfery w Ekstraklasie - fakty i plotki (1 lipca)

Napastnik Adriano Amorim Santos został nowym zawodnikiem Rakowa Częstochowa. Brazylijski snajper trafił pod Jasną Górę z lokalnego klubu Coimbra Esporte Clube Ltda. Podpisał z klubem długoletni kontrakt. "Adriano" to drugi transfer Medalików w letnim oknie transferowym. Pierwszym był grecki pomocnik Vasiliosa Sourlisa.

Wiktor Długosz wraca do Korony Kielce - poinformował klub. Wychowanek Złocisto-Krwistych po 3,5 roku od ostatniego sezonu w Kielcach wraca do Korony! Kontrakt z 24-latkiem obowiązywać będzie do końca czerwca 2025 roku z możliwością przedłużenia o kolejny rok - dodano.