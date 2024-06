Transfery w Ekstraklasie - 30 czerwca: Odeszła gwiazda Widzewa Łódź, Jagiellonia Białystok testuje napastnika

Transfery w PKO Ekstraklasy - fakty z 30 czerwca

Górnik Zabrze pożegnał się z dwójką ważnych zawodników, którzy wrócili z wypożyczeń do swoich klubów. Szymon Czyż przez znaczą część sezonu był kluczową postacią środka pola, a wiosną niestety doznał kontuzji zerwania więzadeł. Natomiast Adrian Kapralik w poprzednim sezonie dla zabrzan rozegrał 32 mecze, strzelił 8 goli i zanotował 3 kluczowe podania. Pierwszy z nich wrócił do Rakowa Częstochowa, natomiast drugi do słowackiej MSK Żiliny.