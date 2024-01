Transfery w Polsce - 29 stycznia. Ekstraklasa, 1 liga, 2 liga. Śledź wszystkie doniesienia na żywo

Transfery w PKO Ekstraklasie - 29 stycznia

Legia Warszawa pozbywa się kolejnego piłkarza. To Gabriel Kobylak opuszcza klub. Rezerwowy bramkarz przejdzie na wypożyczenie do Radomiaka Radom .

Legia Warszawa jest bliska pozyskania zawodnika do środka pola. Według bałkańskich mediów bliski dołączenia do drużyny jest Qendrim Zyba. To Kosowianin z rodzimego FC Ballkani.