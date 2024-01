Transfery. Legia Warszawa dokona drugiego wzmocnienia? Media: Qendrim Zyba przejdzie testy medyczne Jacek Czaplewski

Qendrim Zyba opracowanie własne

Transfery. Legia Warszawa jest bliska pozyskania zawodnika do środka pola. Według bałkańskich mediów bliski dołączenia do drużyny jest Qendrim Zyba. To Kosowianin z rodzimego FC Ballkani, z którym wystąpił w fazie grupowej Ligi Konferencji.