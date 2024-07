Transmisja meczu sparingowego Banik Ostrava - Lech Poznań. Początek o godzinie 16:00

Poprzedni sezon dla Lecha Poznań nie był udany. Ekipa ze stolicy Wielkopolski zakończyła rozgrywki PKO Ekstraklasy na 5. miejscu, dlatego w kampanii 2024/24 w "Kolejorzu" nie będzie europejskich pucharów. Czas skupić się na lidze i walce o mistrzostwo Polski. Na razie Lech jest bardzo ospały na rynku transferowym, dlatego będzie bardzo ciężko osiągnąć cele, o których mówił nowy szkoleniowiec.

- Mam przed sobą postawione trzy główne zadania. Po pierwsze i najważniejsze, jestem w Poznaniu po to, by zdobywać trofea i występować w Europie. Pragnę również przyczyniać się do rozwoju klubu, drużyny oraz poszczególnych piłkarzy. Wiem, że to właśnie Lech może pochwalić się najlepszą akademią w Polsce, a moim celem będzie odpowiednie wprowadzanie zawodników z niej do pierwszego zespołu. Ponadto jestem świadom emocji i pasji, jaką Lech wywołuje w regionie. Chcę, by kibice byli dumni i odczuwali ekscytację, oglądając nasze mecze - powiedział nowy trener Lecha, Niels Frederiksen.