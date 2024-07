Transmisja meczu sparingowego Lechia Gdańsk - Chojniczanka Chojnice. Początek o godzinie 15:00

Lechia Gdańsk wygrała 1. ligi i pewnie awansowała do PKO Ekstraklasy, dlatego przerwa na zapleczu trwała tylko rok. Oczywistym celem na nowy sezon będzie utrzymanie się w elicie. Ekipa z Trójmiasta ma bardzo młodą i obiecującą kadrę, która w letnim okienku została już wzmocniona. Na co stać Lechię w kampanii 2024/25?

- Wyniki budowały i potem mogliśmy bardziej otwarcie mówić o awansie. Opinia publiczna coraz bardziej zaczęła doceniać Lechię Gdańsk jako klub i zespół. My w swoim gronie porozmawialiśmy na pierwszej przerwie reprezentacyjnej po meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Nakreśliliśmy zespołowe cele, bo to był pierwszy moment, kiedy byliśmy w komplecie, jeżeli chodzi o zawodników. Każdy z nich podzielił się indywidualnymi celami. Praktycznie każdy mówił o awansie do Ekstraklasy. To wtedy mogło wydawać się dziwne, ale pokazało nam, jak mocno przyszłościowo będzie ten zespół wyglądać - powiedział trener Szymon Grabowski w rozmowie z TVP Sport w kwietniu.