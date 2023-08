Transmisja. Powołania do reprezentacji Polski. Fernando Santos ogłasza nazwiska piłkarzy. Na żywo w czwartek o godz. 14:00

Powołania do reprezentacji Polski. Fernando Santos zaskoczy?

Po czerwcowym blamażu w Kiszyniowie z Mołdawią (porażka 2:3) Polska osunęła się na przedostatnie miejsce w grupie eliminacyjnej. Do liderujących Czech traci aż cztery punkty. Nad ostatnimi Wyspami Owczymi, które potrafiły zremisować na wyjeździe z Mołdawią, ma tylko dwa punkty przewagi.

Fernando Santos poświęcił ostatnie tygodnie na analizę i naoczną obserwację kandydatów do gry. Poleciał do Barcelony, żeby porozmawiać z kapitanem Robertem Lewandowskim, był we Włoszech, ale i na meczach Legii Warszawa czy Rakowa Częstochowa w europejskich pucharach.

Kogo zobaczymy w kadrze poza czołowymi nazwiskami? Z przecieków wynika, że szansę od Portugalczyka mogą dostać choćby stoper Hellasu Werona czyli Paweł Dawidowicz oraz strzelający regularnie dla Sturmu Graz napastnik Szymon Włodarczyk. Syn znanego niegdyś snajpera Piotra Włodarczyka jeszcze nigdy nie gościł na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji.