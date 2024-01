Transmisja sparingu: Lech Poznań - NK Maribor. Mecz w czwartek 25 stycznia o godzinie 12:00

Mecz Lech Poznań - NK Maribor

Zespół ze stolicy Wielkopolski w Turcji przebywa od 15 stycznia. W Belek rozegrał już jeden mecz sparingowy. Na początku zgrupowania przegrał z austriackim LASK Linz 0:3. Druga połowa spotkania była rozgrywana w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Przy intensywnych opadach deszczu poważnej kontuzji doznał Artur Sobiech , który wypadł do końca sezonu.

PKO Ekstraklasa. Lech Poznań traci na długie miesiące swojego napastnika, a w zasadzie to na zawsze. Artur Sobiech z powodu urazu doznanego w meczu sparingowym ma uszkodzone kolano i musi poddać się…

Zespół będzie podzielony na dwa składy przyporządkowane do konkretnych meczów. Na razie nie wiadomo w jakim zestawieniu Lech zagra w każdym z tych spotkań.

Ostatnie dla piłkarzy Lecha przebiegały pod znakiem intensywnych treningów i rzetelnych przygotowań do drugiej części sezonu. W środę poznaniacy odbyli tylko jedną jednostkę treningową, gdyż dzisiaj czekają ich aż dwa mecze towarzyskie. Najpierw o 12:00 przeciwnikiem "Kolejorza" będzie słoweński NK Maribor , a o 16:00 zagra z ukraińskim Szachtarem Donieck .

Dzień po sparingach Lechici wrócą do kraju, gdzie będą przyzwyczajać się do polskiej pogody i trenować na własnych obiektach. Na początku lutego zaplanowany jest jeszcze mecz towarzyski z pierwszoligową Wisłą Płock. Natomiast do zmagań ligowych poznańska drużyna wróci 10 lutego. Pierwszym rywalem będzie Zagłębie Lubin.