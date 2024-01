PKO Ekstraklasa. Lech Poznań potwierdził najgorsze. Artur Sobiech musi przejść operację i będzie pauzował ok. 5-6 miesięcy. To jego koniec? Jakub Jabłoński

Lech Poznań ma problem! Napastnik wypada z gry. To jego koniec? Lech Poznań/Youtube (screen)

PKO Ekstraklasa. Lech Poznań traci na długie miesiące swojego napastnika, a w zasadzie to na zawsze. Artur Sobiech z powodu urazu doznanego w meczu sparingowym ma uszkodzone kolano i musi poddać się zabiegowi chirurgicznemu - poinformował klub na temat stanu zdrowia snajpera, któremu w czerwcu wygasa umowa. Wygląda na to, że to jego koniec przy Bułgarskiej.