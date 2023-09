Transmisja: Wieczysta Kraków - Piast Gliwice. Mecz Pucharu Polski we wtorek od godziny 15:00. STREAM [WIDEO]

Puchar Polski. Mecz Wieczysta Kraków - Piast Gliwice

Wieczysta przed sezonem pozyskała m.in. byłych reprezentantów Polski: Michała Pazdana i Jacka Góralskiego. Kiepskie wyniki na starcie sprawiły jednak, że drużynę opuścił trener Maciej Musiał. Jego zaskakującym następcą został Sławomir Peszko. Były skrzydłowy zadebiutował w tej roli w weekend w wygranym 1:0 meczu 3 ligi z KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Po przerwie jedynego gola strzelił z rzutu karnego Denys Faworow. Dzięki niemu drużyna awansowała na drugie miejsce.

Dziś wyzwanie jest jednak znacznie większe. Do Krakowa przyjeżdża Piast, a stawką jest awans do 1/8 finału Pucharu Polski. O sukcesie jednych i porażce drugich zaważy pojedynczy mecz. Co ciekawe, do dyspozycji sędziego będzie system wideoweryfikacji VAR.

Piast to obecnie trzynasty zespół PKO Ekstraklasy. Wygrał tylko raz, aż sześć razy zremisował. W sobotę doznał drugiej porażki w sezonie. Przegrał z liderującym Śląskiem Wrocław 0:1.