Trener Legii Warszawa Kosta Runjaić przed rewanżem z Austrią Wiedeń w III rundzie el. LK: Zagrać bez błędów, które popełniliśmy w Warszawie OPRAC.: Jakub Jabłoński

PAP/Leszek Szymański

Liga Konferencji. Trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić przed rewanżowym spotkaniem z Austrią Wiedeń w III rundzie eliminacji do Ligi Konferencji wierzy w dotychczasowy styl gry stołecznego zespołu. Na konferencji przedmeczowej podkreślił, że jeśli nie popełnią tylu błędów co w pierwszym meczu w Warszawie, awansują do następnej, czwartej już rundy eliminacyjnej. Początek spotkania o godz. 19:00.