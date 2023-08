Trener reprezentacji Włoch Roberto Mancini odpowiedzialny także za zespoły U-20 i U-21

Trener piłkarskiej reprezentacji Włoch Włoch Roberto Mancini będzie także odpowiedzialny za szkolenie drużyn młodzieżowych U-20 i U-21 - ogłosiła tamtejsza federacja (FIGC).

"Integracja stylu gry pierwszej reprezentacji i tych drużyn doprowadzi do zastosowania tych samych metod szkoleniowych i systemów gry. Dzięki temu łatwiej będzie promować wśród młodych piłkarzy nowe techniki na boisku, to im pomoże szybciej starać się o wejście do pierwszego zespołu" - napisano w komunikacie.

Mancini, który prowadzi reprezentację Italii od 2018 roku, z którą triumfował w mistrzostwach Europy w 2021, będzie tylko nadzorował system szkolenia zespołów młodzieżowych, które nadal będą mieli pod opieką Carmine Nunziata i Attilio Lombardo.

Po klęsce w eliminacjach mistrzostw świata 2022 w Katarze, gdy Włosi po raz drugi z rzędu nie zakwalifikowali się do turnieju finałowego, pomimo fali krytyki szkoleniowiec nie podał się do dymisji. Jak sam stwierdził "ta rana musi się wykrwawić do końca, później przyjdzie czas odnowy".