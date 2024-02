Trener z trybun pogroził palcem. Nie wolno przegrać! Zagłębie zremisowało z Puszczą

PKO Ekstraklasa. Puszcza Niepołomice - Zagłębie Lubin 2:2 (1:2)

Puszcza walczyła. "Żubry" wyrównały stan rywalizacji

Początek drugiej połowy podoby do startu pierwszej. Podopieczni Tomasza Tułacza ruszyli odrabiać stratę z poprzednich 45 minut. "Żubry" najpierw zaprzepaścili dogodną okazję do doprowadzenia do remisu. W 54. minucie Kamil Zapolnik oraz Maciej Firlej tak się zbierali do strzału, że żaden nie zdecydował się podjąć szybkiej decyzji. W konsekwencji bramkarz Dioudis miał ułatwione zadanie ze skuteczną interwencją.

Taką sytuację zmarnowali gospodarze... Canal+Sport

Jednak parę minut później beniaminek już był do bólu skuteczny. Michał Koj zameldował na pozycji lewego skrzydłowego. Dostał piłkę, przyjął, popatrzył i dokładnie wrzucił w "szesnastkę". Tam urwał się Kamil Zapolnik, który mierzonym uderzeniem głową przy prawym słupku zdobył swoją drugą bramkę w tym sezonie. Gracze Tułacza wyrównali i mecz zaczynał się po raz kolejny od nowa. Znowu był senny początek w wykonaniu piłkarzy z Lubina.