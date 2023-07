Trenerzy po meczu Warta - Górnik. Jan Urban: Brakuje nam jakości w ofensywie, Dawid Szulczek: Wiem, że te widowiska nie są atrakcyjne

Jan Urban, Górnik Zabrze: - Wiedzieliśmy, że tak ten mecz będzie wyglądał, przekazaliśmy to zawodnikom i generalnie wszystko się sprawdziło. Warta gra zupełnie inaczej niż w tamtym roku, szuka bezpośredniej drogi do bramki, gra długimi piłkami, mocną stroną są stałe fragmenty gry i wyrzuty z autu. Poznaniacy w pierwszej połowy nie stworzyli sytuacji i gdyby nie ten rzut karny, do przerwy byłoby 0:0. Mieliśmy przewagę w posiadaniu piłki, długo rozgrywaliśmy, przenosiliśmy akcje z jednej strony na drugą. W drugiej połowie spotkanie wyglądało podobnie. Trudno było rozmontować defensywę Wartę atakiem pozycyjnym. Brakuje nam jakości w ofensywie, musimy więcej stwarzać sytuacji bramkowych, a dziś mieliśmy dwie, może trzy okazje.

- Wprowadzamy nowych zawodników, ale nie mamy szczęścia, bowiem dwóch jest kontuzjowanych, a Sebastian Musiolik nie trenował przez dwa i pół miesiąca. Lawrence Ennali dziś nie pokazał tej gry, na jaką go stać. Jeśli taka jest sytuacja, to wychodzi na to, że gramy z zawodnikami z tamtego sezonu, a przecież wielu piłkarzy od nas odeszło. Czekamy na transfery i na powrót kontuzjowanych piłkarzy. Wtedy będzie rywalizacja, a na razie jej brakuje.