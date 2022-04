"Uprzejmości" kibiców ŁKS i Widzewa na łódzkich murach [ZDJĘCIA]

Przed Derbami Łodzi, które odbędą się już 3 maja, przypominamy klasyk sprzed lat. Kibice ŁKS i Widzewa odrzucili brzydkie i wulgarne napisy na budynkach w swoich dzielnicach. Odeszli też całkowicie od otwartego obrażania swoich odwiecznych rywali. Nie przestali jednak szydzić z nich, a efektem tego jest dość osobliwe zjawisko. Kto myśli, że Żabka to zoologiczny? Kto myśli, że in vitro to pizzeria? Oto "uprzejmości" kibiców ŁKS-u i Widzewa. Sprawdźcie!