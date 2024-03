Vadis Odjidja-Ofoe to najlepszy obcokrajowiec Ekstraklasy w historii. "Arogancki i zarozumiały Josue mógłby mu czyścić buty"

Vadis Odjidja-Ofoe lepszy od Josue?

Okazuje się, że niemal we wszystkich kluczowych statystykach Vadisa Odjidja-Ofoe jest dużo lepszy od Josue. Niemal wszystkie kategorie w radarze belgijskiego pomocnika mają maksymalne wartości. Josue wygląda na jego tle jak ligowy średniak. Portugalczyk to genialny gracz co jeszcze bardziej oddaje klasę Odjidja-Ofoe, który zdecydowanie przerastał Ekstraklasę. Marek Wawrzynowski uważa, że Belg to najlepszy obcokrajowiec w historii polskich rozgrywek. Dziennikarz nie przebierał w słowach.

Josue z Legii Warszawa to nie tylko jeden z najlepszych zawodników stołecznego klubu, ale także gwiazda całej Ekstraklasy. Pomocnik w ostatnich sezonach notował fantastyczne statystyki i poprowadził swój klub do Pucharu i Superpucharu Polski. Jeden ze znanych z portalu X analityków postanowił porównać Josue i Vadisa Odjidja-Ofoe , który grał na tej samej pozycji kilka lat temu. Wynik może bardzo zdziwić.

- Skromny i nieco wycofany Vadis to najlepszy zawodnik, jaki grał w Ekstraklasie. Arogancki i zarozumiały Josue mógłby mu czyścić buty. A że Vadis jest kolekcjonerem butów, to byłoby co robić - napisał Wawrzynowski.

Vadis Odjidja-Ofoe obecnie jest zawodnikiem Hajduka Split. Po odejściu z Legii Warszawa w 2017 roku dołączy do greckiego Olympiakosu. Następnie wrócił do ojczyzny, aby reprezentować barwy KAA Gent. Do "Wojskowych" Vadis strzelił pięć goli i zaliczył 14 asyst w 42 meczach.