W Liverpoolu lider gra z mistrzem. Bayer Leverkusen szykuje się na mistrzostwo [ZAPOWIEDŹ WEEKENDU]

Liga angielska. Wielki hit w Premier League

Liverpool wygrał siedem meczów o stawkę z rzędu, w tym w czwartek w Pradze ze Spartą 5:1 w 1/8 finału Ligi Europy. Manchester City może pochwalić się pięcioma kolejnymi wygranymi, a ta środowa - z FC Kopenhaga 3:1 - przypieczętowała awans drużyny prowadzonej przez Hiszpana Josepa Guardiolę do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

W sobotę dojdzie po raz 16., i prawdopodobnie ostatni, do konfrontacji Guardioli z Juergenem Kloppem w Premier League. Niemiecki szkoleniowiec "The Reds" odejdzie z klubu po zakończeniu sezonu, ale ma szansę pożegnać się w wielkim stylu. Zdobył już Puchar Ligi i wciąż ma szansę na triumfy w ekstraklasie, Lidze Europy oraz w Pucharze Anglii. Licząc także inne rozgrywki, w tym w Niemczech, drużyny Guardioli i Kloppa zmierzyły się ze sobą dotychczas 29 razy. Obrońca Liverpoolu Trent Alexander Arnold stwierdził, że jego zespół walczy o tytuł z "maszyną stworzoną do wygrywania", wskazując na możliwości finansowe rywali.