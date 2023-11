WAGs Legia Warszawa. Oto żony, narzeczone i dziewczyny piłkarzy

Żony i partnerki piłkarzy Legii Warszawa

Wielcy piłkarze odbierając nagrody akcentują, że za sukcesami stoją wyrozumiałe partnerki, gratulujące dobrych meczów i wspierające po porażkach, a te przecież są wpisane w każde życie - zwłaszcza sportowca. Robert Lewandowski praktycznie w każdej ważnej wypowiedzi mówi o tym, jak wiele zawdzięcza żonie Annie, która towarzyszyła mu jeszcze zanim kariera nabrała rozpędu.

O ukochanych mówią też sami legioniści. W maju kapitan Josue tak opowiadał serwisowi legia.net: - Mieszkam sam w Warszawie, czasami niełatwo być bez żony i córki. Jeśli wygrywamy, to życie samemu jest proste, lecz gdy przegrywamy lub remisujemy, to trudno jest wrócić do domu, gdzie nie masz z kim podyskutować. Gdy przegrywam, a nienawidzę tego, nie mogę rozmawiać przez telefon z najbliższymi.

Portugalczykowi niedawno udało się ściągnąć najbliższych do Polski. Tutaj żyją też żony i partnerki innych obcokrajowców: Juergena Elitima, Tomasa Pekharta czy choćby Steve'a Kapuadiego.