Warta Poznań - Cracovia ONLINE. "Pasy" jeszcze w tym sezonie nie przegrały. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Warta Poznań - Cracovia ONLINE

Warta Poznań z pewnością będzie chciała sięgnąć po komplet w starciu z Cracovią. Ekipa z Poznania czeka bowiem miesiąc na ligową wygraną: wówczas to była lepsza od Górnika Zabrze w 2. kolejce. Później nadeszły remisy z Rakowem (2:2) i Ruchem Chorzów (2:2), a przed tygodniem drużyna prowadzona przez trenera Szulczka poległa w meczu z Radomiakiem Radom (2:3).

Cracovia z kolei radzi sobie naprawdę dobrze. Zespół przed sezonem nie został wzmocniony, jeśli nie liczyć piłkarzy, którzy wrócili z wypożyczeń. Drużyna "Pasów" jednak radzi sobie nadzwyczaj dobrze. Jak inaczej nazwać 2 zwycięstwa i 2 remisy po 4 spotkaniach?

Jeśli spojrzymy na tabelę, to tym bardziej ta rywalizacja nabiera rumieńców. Cracovia jeśli wygra to zostanie liderem tabeli. Rzecz jasna strącić ją może niedługo później Zagłębie Lubin czy Jagiellonia Białystok (oba zespoły grają w niedzielę), natomiast fakt, że "Pasy" mogą przez kilkanaście godzin otwierać tabelę Ekstraklasy, to nie lada sprawa.