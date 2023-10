Widzew Łódź - Stal Mielec ONLINE. Efekt nowej miotły się skończył? Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [07.10.2023] Jakub Jabłoński

Widzew - Stal LIVE! Czas na ligowe emocje w Łodzi krzysztof szymczak

PKO Ekstraklasa. Widzew Łódź - Stal Mielec ONLINE. Podopieczni Daniela Myśliwca do meczu 11. kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej będą przystępować po poprzedniej ligowej wpadce z Piastem Gliwice (2:3). Efekt nowej miotły w postaci nowego szkoleniowca się już wyczerpał? "Widzewiacy" nie będą chcieli do tego dopuścić i pewnie rozprawić się z drużyną Kamila Kieresia. Gdzie oglądać w TV i internecie? Zapraszamy na relację LIVE do GOL24! Pierwszy gwizdek o godz. 15:00.