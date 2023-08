Widzew Łódź znowu wywalczył punkt w końcówce. Szalony mecz w Radomiu. Raków Częstochowa wrócił do gry

Górnik Zabrze - Widzew Łódź: Sanchez bohaterem

- Osiągnęliśmy później optyczną przewagę i w przekroju całego meczu byliśmy zespołem dyktującym warunki. Tworzyliśmy sytuacje i zasłużyliśmy na więcej, ale tak bywa w piłce. W samej końcówce zdobyliśmy gola, na którego tak ciężko pracowaliśmy. Cieszy, że w drugim meczu z rzędu do siatki trafił Jordi Sanchez, czym pomógł zespołowi - powiedział po meczu Janusz Niedźwiedź, trener Widzewa Łódź.

W meczu z Widzewem pierwszą bramkę strzelił Kapralik - nowy nabytek Górnika, który został niedawno wypożyczony do polskiego zespołu. Ekipa z "Serca Łodzi" nie była w stanie bardzo długo odpowiedzieć na to trafienie. Czerwono-biało-czerwoni mieli optyczną przewagę, ale bramkarz rywali radził sobie dobrze. Przełamanie przyszło dopiero w 95. minucie, kiedy Jordi Sanchez skorzystał z zamieszania w polu karnym. Hiszpan bez zastanowienia uderzył na bramkę i wyrównał wynik spotkania.

Radomiak Radom - Warta Poznań: Szalony mecz "Zielonych"

Czy spotkanie Radomiak - Warta w ramach 5. kolejki Ekstraklasy to najbardziej szalone spotkanie w tym sezonie? Pierwsza bramka padła już w 4. minucie. Cudownym trafieniem popisał się Donis. Niestety w 11. minucie sędzia był zmuszony przerwać spotkanie. Doszło do awarii systemu VAR, która spowodowana była brakiem prądu. Piłkarze mieli okazję, aby uzupełnić płyny. Między innymi z powodu tej przerwy, arbiter do pierwszej połowy doliczył aż 12 minut.