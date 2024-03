Wiele zmian w prawach transmisyjnych od następnego sezonu. Liga Mistrzów dla Canal+, rozgrywki w Polsce dla TVP

Liga Mistrzów zostanie przejęta przez Canal+ Sport

Prawda do transmisji najbardziej elitarnych rozgrywek klubowych w Europie od 2018 należały do stacji Polsat Sport. Kibice mecze Ligi Mistrzów mogli oglądać na kanałach Polsat Sport Premium za dodatkową opłatą. Według informacji portalu Meczyki.pl, od następnego sezonu rozgrywki pokazywać będzie Canal+ Sport. Francuski nadawca posiadał prawa do meczów Ligi Mistrzów w latach 2013 - 2018.

Strata przez Polsat praw do tych najważniejszych rozgrywek klubowych prawdopodobnie zmobilizuje ją do powalczenia o Ligę Europy oraz Ligę Konferencji. Oba puchary w tej chwili są transmitowane przez Viaplay Sport Polska, które w 2025 wycofa się z Polski. Można zakładać, że w zamian za Ligę Mistrzów, to właśnie te rozgrywki będzie można oglądać od przyszłego sezonu na kanałach Polsat Sport Premium.

