Wisła Kraków nie dostanie 3,6 mln złotych. Co stanie się z premią za Puchar Polski od PKO Ekstraklasy? Trzy scenariusze

Premie za Puchar Polski. Nie wszystko dla Wisły Kraków

W największym skrócie - wynika to z obowiązującego regulaminu. - Kluby kilka lat temu podjęły decyzję o podziale środków pieniężnych otrzymywanych z Ekstraklasy, ale na podstawie umów , które łączą kluby Ekstraklasy z samą spółką Ekstraklasa. Beneficjentami mogą być tylko kluby występujące w Ekstraklasie i mające ważną umowę ze spółką na dany sezon. W tym sezonie tylko trzech pucharowiczów otrzyma środki finansowe - potwierdził prezes Marcin Animucki, prezes Ekstraklasa S.A.

Co stanie się z niewykorzystaną kwotą 3,6 mln zł za zdobycie Pucharu Polski? - Jedna wypłata może zostać przeznaczona na własny kapitał finansowy, ale ze względu na bardzo dobre wskaźniki finansowe prawdopodobnie nie skorzystamy z tego rozwiązania. Drugi pomysł to zwiększenie puli dla wszystkich klubów. Trzecia opcja to przeznaczenie części na potrzeby Fundacji Ekstraklasy w formie darowizny - tłumaczy prezes Animucki.