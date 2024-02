Wisła Kraków w półfinale Fortuna Pucharu Polski! Kosmiczny mecz z Widzewem. W roli głównej VAR i sędzia, bohaterem Szymon Sobczak

Wisła Kraków w nieprawdopodobnych okolicznościach awansowała do półfinału Fortuna Pucharu Polski. Po morderczej walce z Widzewem Łódź i kontrowersjach sędziowskich jako jedyna drużyna z pierwszej ligi pozostała w grze o trofeum! Tuż przed końcem dogrywki zwycięskiego gola strzelił Szymon Sobczak.

Fortuna Puchar Polski. Wisła Kraków - Widzew Łódź 2:1 pd.

Mimo licznych kontuzji w Wiśle i faktu, że występuje szczebel niżej to był bardzo dobry, atrakcyjny i długimi fragmentami wyrównany mecz. Już do przerwy Biała Gwiazda dwukrotnie obiła poprzeczkę. Bliscy szczęścia okazali się Dejvi Bregu i Szymon Sobczak. Dobrze prezentował się też Angel Baena. Widzew śmielej zaatakował w drugiej połowie, w której zresztą objął prowadzenie. Na stadionie przy Reymonta zasiadło aż 26 742 widzów. To najwyższa frekwencja w tej edycji Pucharu Polski. Znaczącą cegiełkę dołożyli sympatycy Widzewa, których było co najmniej kilka tys. Z powodu zadymienia stadionu środkami pirotechnicznymi dwukrotnie przerwano zawody. Najwięcej emocji dostarczyły jednak dwie kolejne przerwy w końcówce drugiej połowy. Najpierw Damian Kos nie uznał bramki Imada Rondicia. Po bardzo długiej weryfikacji sędzia zdecydował się przyznać Widzewowi karnego za faul Alana Urygi poprzedzający samo uderzenie. Takiej okazji nie przepuścił Bartłomiej Pawłowski, więc tak czy siak było 1:0 dla łodzian.

Półfinaliści Fortuna Pucharu Polski

Jagiellonia Białystok

Piast Gliwice

Pogoń Szczecin

Wisła Kraków

Wielkie kontrowersje sędziowskie w meczu Wisła - Widzew

- Brakuje czegoś w polu karnym. Tego błysku, wykończenia akcji - podsumował grę Wisły tuż przed doliczonym czasem jej legendarny napastnik Maciej Żurawski, komentujący widowisko dla Polsatu Sport. Po jego słowach Biała Gwiazda jeszcze cztery razy stworzyła zagrożenie. Rafał Gikiewicz skapitulował dopiero gdy sędzia zerkał już na zegarek, a w polu karnym Widzewa był również bramkarz Wisły...

Cóż to były za emocje! Kibice Wisły i piłkarze oszaleli z radości po strzale Angela Rodado, ale sędzia zadbał o dramaturgię, decydując się na obejrzenie powtórek na ekranie. Koledzy z VAR-u, w tym Daniel Stefański, poprosili go by ocenił czy nie doszło do utrudnienia interwencji bądź spalonego. Ostatecznie bramka została uznana, więc po chwili zaordynowano dogrywkę.

- Wygląda na to, że (Kos - red.) chciał jeszcze posędziować za wszelką cenę. Prawidłowa decyzja to spalony. Teraz zacznie się udowadnianie na siłę, że "nie miał wpływu" / "i tak by nie zablokował" itp. ale to "bullshit" - oceniał na gorąco na portalu X były sędzia Marcin Borski.

Drugi gol dla Widzewa nieuznany. Wisła w półfinale!

W dogrywce Widzew za sprawą Rondicia odzyskał prowadzenie, jednak i ten gol Bośniaka nie został uznany. Okazało się, że dosłownie o ułamek sekundy za szybko wbiegł w pole karne, gdy w Wiśle krótko wznawiali grę Alan Uryga i Alvaro Raton, który dopuścił się kompromitującej, ale nie brzemiennej w skutkach straty piłki... Gdy wszyscy nastawiali się na dogrywkę, wtedy awans Wisły przypieczętował na wślizgu Szymon Sobczak! - Pokazaliśmy charakter i o to właśnie chodzi - mówił bohater reporterowi Polsatu Sport. - To był fantastyczny mecz. My jesteśmy Wisła Kraków! Każdy kto tutaj przyjeżdża ma obawy, a my potwierdziliśmy dzisiaj dlaczego. Wcześniej chciałem zagrać z Legią, później Lechem, ale tych drużyn już nie ma. Bez różnicy z kim teraz zagramy. Trzeba pokonać wszystkich, żeby wznieść trofeum - dodał.

Losowanie par 1/2 finału Fortuna Pucharu Polski w piątek 1 marca o godzinie 12:00 w siedzibie PZPN. Mecze tej fazy zaplanowano na 2 i 3 kwietnia. Finał tradycyjnie 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.

Piłkarz meczu: Szymon Sobczak

Atrakcyjność meczu: 10/10

