Wisła Kraków życzy szybkiego powrotu do zdrowia prezesowi Cracovii Januszowi Filipiakowi, który znajduje się w stanie ciężkim w szpitalu

Walka o życie prezesa Cracovii

Według świadków do zdarzenia doszło przed sklepem „Żabka” we Wrząsowicach. Prezes Cracovii najpierw po zatrzymaniu akcji serca był reanimowany przez 10 min przez kierowcę, a po 15 min dotarło do niego pogotowie. Ratownicy medyczni podjęli akcję reanimacyjną, a następnie przewieźli Janusza Filipiaka do szpitala.