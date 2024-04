Wojciech Szczęsny zagrał bez maski. Polak sprokurował rzut karny dla Cagliari. Do gry wrócił Arkadiusz Milik

Wojciech Szczęsny zagrał z opatrunkiem na nosie w meczu z Cagliari

Spotkanie w Cagliari ułożyło się wybitnie nie po myśli piłkarzy Juventusu. W 30. minucie arbiter podyktował rzut karny dla gospodarzy po tym, jak Bremer zagrał ręką we własnym polu karnym. "Jedenastkę" na bramkę pewnie zamienił Gianluca Gaetano.

Po meczu przerwy, do bramki turyńczyków wrócił Wojciech Szczęsny, który niedawno przeszedł operację złamanego nosa. Polak kontuzji nabawił się przy okazji meczu ligowego z Torino. Mimo uciążliwego urazu, bramkarz reprezentacji Polski zdecydował się nie zakładać maski , która zabezpieczyłaby twarz "Szczeny".

Juventus do spotkania 33. kolejki Serie A przystąpił z 3. miejsca w tabeli. Stara Dama liczyła, że dzięki zwycięstwu na Sardynii, uda jej się zbliżyć do drugiego w klasyfikacji Milanu na odległość 3 punktów, gdyż ten w najbliższy poniedziałek zagra w Derbach Mediolanu z Interem.

Wojciech Szczęsny sprokurował rzut karny w meczu Serie A

Kilka minut później sędzia ponownie wskazał na "wapno" w polu karnym Starej Damy. Tym razem wbiegającego w pole karne turyńczyków zawodnika Cagliari sfaulował Wojciech Szczęsny . Polak za przewinienie został ukarany żółtą kartką . Swoją szansę podwyższenia wyniku wykorzystał Yerry Mina . Kolumbijczyk po raz drugi w swojej karierze pokonał polskiego bramkarza. Wcześniej zrobił to w barwach narodowych, podczas meczu na MŚ 2018 w Rosji, kiedy Kolumbia rozbiła Polskę 3:0.

Arkadiusz Milik wrócił do składu po kontuzji. Miał udział przy golu

W 74. minucie na murawie pojawił się Arkadiusz Milik. Polski napastnik pauzował ponad miesiąc i między innymi był wykluczony z gry podczas baraży o awans do Euro 2024. W 87. minucie piłka powędrowała ze skrzydła w kierunku Polaka, tego uprzedził Alberto Dossena, ale niefortunnie wpakował piłkę do własnej bramki. Gdyby nie interwencja obrońcy Cagliari, do futbolówki z pewnością dopadłby Arkadiusz Milik.