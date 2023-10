Rafał Siemaszko, były piłkarz Arki Gdynia zostanie posłem. Otrzymał ponad 15 tys. głosów

Rafał Siemaszko posłem. Sejm bez Dariusza Dziekanowskiego

Siemaszko nie należy do żadnej partii, ale startował z listy Koalicji Obywatelskiej. Był dopiero jedenasty na liście, a mimo to uzyskał 15 494 głosów. To 2,27 procent ogółu.

W opisie Siemaszki podano, że jest "zawodnikiem dyscypliny sportu", pochodzącym z Gdyni, nie należącym do partii politycznej.

Więcej głosów w tym okręgu otrzymali jedynie Barbara Nowacka (ponad 139 tys.), Piotr Müller (ponad 72 tys.), Marcin Horała (ponad 47 tys.), Stanisław Tyszka (ponad 19 tys.), Marek Biernacki (ponad 34 tys.), Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (ponad 30 tys.), Zbigniew Konwiński (o 44 głosy więcej od Siemaszki).

Okręg Siemaszki obejmował Gdynię, Słupsk, a także powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski oraz wejherowski.

Posłem nie zostanie natomiast Dariusz Dziekanowski. Były piłkarz a obecnie członek Platformy Obywatelskiej w okręgu nr 19 (Warszawa, statki, zagranica) otrzymał 2 223 głosów stanowiących 0,13 procent ogółu.