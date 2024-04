Z PKO Ekstraklasy zniknie limit gry młodzieżowców? Najbardziej ucieszy się Raków Częstochowa Jacek Czaplewski

Trenerzy Legii i Rakowa: Goncalo Feio oraz Dawid Szwarga PAP/Waldemar Deska

Wiele wskazuje na to, że od nadchodzącego sezonu 2024/2025 z PKO Ekstraklasy zniknie obowiązkowy limit 3000 minut gry młodzieżowców pod rygorem olbrzymich kar finansowych. 20 maja zarząd PZPN może przychylić się do rekomendacji klubów i rady nadzorczej ligowej spółki. Co w zamian? Prawdopodobnie nowy system nagradzania.