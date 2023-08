Zagłębie Lubin - Lech Poznań ONLINE! Spotkanie niepokonanych w tym sezonie. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [06.08.2023]

PKO Ekstraklasa. Mecz Zagłębie Lubin - Lech Poznań ONLINE

Dodatkowo drużyna prowadzona przez Johna van den Broma pewnie wyeliminowała w czwartek litewski Żalgiris Kowno (3:1, 2:1) i przygotowuje się już do spotkania III rundy eliminacji Ligi Konferencji ze Słowackim Spartakiem Trnava.

Do drużyny z Dolnego Śląska przyszło w letnim okienku dokładnie siedmiu nowych piłkarzy.

Dwa pierwsze mecze to dwa zwycięstwa (2:1) "Miedziowych" z Ruchem Chorzów oraz Śląskiem Wrocław .

Z kolei do "Kolejorza" przyszło dokładnie pięciu nowych piłkarzy na czele z rekordem transferowym w postaci - Ali Gholizadeha, który jednak do dyspozycji holenderskiego szkoleniowca ma być dopiero we wrześniu z uwagi na uraz, którego nabawił się jeszcze w poprzednim klubie.

Dodatkowo do stolicy Wielkopolski przyszli jeszcze Elias Andersson, Filip Dagerstal oraz Miha Blazić.

W poprzednim sezonie w meczach bezpośrednich między tymi drużynami lepiej wypadł zespół "Miedziowych", który najpierw przy Bułgarskiej wygrał 2:1, a potem bezbramkowo u siebie zremisował z "poznańską lokomotywą".

Mecz Zagłębia Lubin z Lechem Poznań w trzeciej kolejce poprowadzi sędzia Damian Kos z Wejherowa. System VAR będą obsługiwać Tomasz Kwiatkowski oraz Michał Obukowicz. Pomagać sędziemu głównemu mają w niedzielnym spotkaniu asystenci w postaci Bartosz Heinig i Dariusz Bohonos.