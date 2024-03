Mecz Piast - Puszcza - zasady dokończenia gry

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych mecze zazwyczaj w ogóle nie dochodzą do skutku. Wtedy organizatorzy rozgrywek wybierają nowy termin i gra rozpoczyna się od pierwszego gwizdka. W przypadku spotkania Piast - Puszcza będzie inaczej, ponieważ 2 grudnia sędzia przerwał zawody po kwadransie, gdy murawa była już całkowicie pokryta śniegiem, a opady wcale nie ustawały.

We wtorek 12 marca mecz zostanie wznowiony o godzinie 18:30. W jaki sposób i której minucie? To precyzuje regulamin PKO Ekstraklasy. Wyznaczony arbiter wznowi grę od 14 minuty i 30 sekundy, bo wtedy właśnie przerwał spotkanie z grudnia. Do dogrania będzie zatem nieco ponad 75 minut regulaminowego czasu plus to, co rozjemca doliczy do połów.

Piłkarze standardowo przywitają się przed meczem z rywalami i sędziami. Nie będzie losowania stron. Co w zamian? - Gra zostanie zaś wznowiona wrzutem przez drużynę Piasta z miejsca, gdzie piłka opuściła boisko przed odgwizdaniem przez sędziego przerwania zawodów w 17. kolejce - czytamy na stronie PKO Ekstraklasy.