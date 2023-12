Zbigniew Boniek wróci do klubowej piłki? Były prezes PZPN przyznał, gdzie mógłby pracować w Polsce. Podał dwa kluby Jakub Jabłoński

Zbigniew Boniek przyznał, że myśli nad powrotem do polskiej piłki. Były prezes PZPN wskazał dwa kierunki, które mógłby ewentualnie rozważyć. - Jeśli chciałbym funkcjonować w polskiej piłce, to mógłbym to robić tylko w dwóch klubach - mówił w rozmowie z redakcją Meczyków.