Złota Piłka 2023. Wszyscy nominowani piłkarze. Jest Robert Lewandowski, faworytem Leo Messi, Cristiano Ronaldo poza listą Jacek Czaplewski

Poznaliśmy listę trzydziestu nominowanych piłkarzy do Złotej Piłki w 2023 roku. W prestiżowym gronie znalazł się jeden Polak - to oczywiście Robert Lewandowski z FC Barcelony. Nasz rodak nie jest jednak faworytem nawet do zajęcia miejsca na podium. Nominacji w ogóle nie otrzymał za to Cristiano Ronaldo z saudyjskiego Al-Nassr.