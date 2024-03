Zmiany w kadrze Michała Probierza! Odchodzi Tomasz Kuszczak, przychodzi Marcin Włodarski. Kto za trenera bramkarzy?

Włodarski to szkoleniowiec znany z udanej pracy z młodzieżą w PZPN, natomiast Kuszczak jest byłym golkiperem reprezentacji Polski i angielskich klubów, m.in. Manchesteru United.

O zmianach w sztabie poinformowano podczas poniedziałkowej konferencji prasowej na PGE Narodowym.

- powiedział rzecznik prasowy reprezentacji Polski Emil Kopański.

O przyczyny zmian został zapytany również Probierz.

- Jeżeli chodzi o Marcina Włodarskiego, to od czasu mojego przejęcia pierwszej reprezentacji zawsze ktoś jest zapraszany do nas z trenerów zatrudnionych w Polskim Związku Piłki Nożnej. Już wcześniej o tym mówiliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o Tomka Kuszczaka, to chciałbym mu bardzo podziękować za współpracę. A na pytanie o powody odpowiedział już pan Emil