Zmiany w przepisach UEFA. Polskie kluby na tym zyskają

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy Pucharu Polski. Wygranie tych rozgrywek będzie promowane. Zwycięzca tego prestiżowego trofeum zagra w eliminacjach Ligi Europy.

- W nowym formacie rozgrywek wzmocnieni zostaną m.in. zdobywcy krajowych pucharów. Oznacza to, że zdobywca Pucharu Polski w sezonie 2023/2024 (lub 2. drużyna w tabeli Ekstraklasy, jeśli PP wygra mistrz Polski) nie będzie rozpoczynał europejskiej przygody od Ligi Konferencji – jak ma to miejsce obecnie – a od I rundy eliminacji Ligi Europy. Jest to znacząca korekta, bowiem dzięki temu nawet porażka w jednym dwumeczu nie oznacza całkowitego odpadnięcia z pucharów, a "przejście" do LKE i utrzymanie szans na fazę grupową - pisze oficjalny profil PKO Ekstraklasy.