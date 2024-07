Znany streamer IShowSpeed otrzymał w prezencie koszulkę Lecha Poznań. Kibice żartują: Gorszy niż Adriel Ba Loua nie będzie

IShowSpeed w Polsce. Otrzymał koszulkę Lecha Poznań

IShowSpeed to obecnie jeden z najpopularniejszych streamerów internetowych na świecie. 19-latek zyskał niesamowitą sławę po tym jak zaczął kibicować Cristiano Ronaldo. Jego fanatyzm był tak duży, że przez kilka miesięcy dążył do spotkania ze swoim idolem. Poza piłką nożną Speed interesuje się także grami komputerowymi i streamami IRL, na których wychodzi z kamerą do ludzi na ulicy. 2 lipca odwiedził Warszawę, co wywołało ogromne poruszenie.

Speed spotkał wielu swoich fanów, którzy wręczyli mu różnego rodzaju prezenty. Jednym z nich była... koszulka Lecha Poznań z autografami piłkarzy. Wiadomość błyskawicznie okrążyła polskie media społecznościowe, a fani żartują, że zatrudnienie Speeda w "Kolejorzu" nie byłoby złym pomysłem. "Gorszy niż Adriel Ba Loua" nie będzie" - takie komentarze mogliśmy przeczytać na portalu X.

Speed otrzymał koszulkę Lecha IShowSpeed

Kibice Lecha mają pretensje o to, że klub nie wykorzystał tzw. Real-time marketingu, który polega na czerpaniu materiałów do promocji z bieżących wydarzeń w internecie. "Pako", czyli jeden z najbardziej znanych fanów ekipy z Wielkopolski w ostrych słowach wypowiedział się o ukochanym klubie.