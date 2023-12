"Żyleta" Legii Warszawa wspomniana podczas expose Donalda Tuska. "Będziemy budowali stadiony, tam będzie dla was dużo miejsca"

Expose Donalda Tuska. Padło słowo "Żyleta"

We wtorek odbyło się expose Donalda Tuska w Sejmie. Nowy premier przedstawił program działania swojego rządu. O godzinie 16:00 odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla Rady Ministrów. Podczas expose Tuska nie zabrakło piłkarskiego wątku. Wspomniana została "Żyleta", czyli sektor najbardziej zagorzałych fanów Legii Warszawa.

Donald Tusk: Nawet późnym wieczorem nasze dzieciaki będą mogły uprawiać sport. Panie ministrze, duże wyzwanie.

Szymon Hołownia: To jest minister sportu, ale to nie jest "Żyleta", panie pośle Ozdoba i panie pośle Matecki. Będziemy budowali stadiony, tam będzie dla was dużo miejsca. Jesteśmy w sejmie. Rozumiemy ekscytację. Każdy kocha i ceni pana posła Nitrasa, ale to później, dobrze? Dziękuję bardzo, trochę spokojniej. Panie pośle Ozdoba, ja widzę, że pan się męczy. Ale może by pan nas nie męczył.

Donald Tusk: Panie marszałku, nie wydaje mi się, żeby pan minister Ozdoba kiedykolwiek zaryzykował pójście na "Żyletę".