19-letni Gavi popchnął Roberta Lewandowskiego. Czy o taki charakter w reprezentacji Polski chodzi 35-letniemu kapitanowi?

- Jak ja przyjechałem na pierwsze zgrupowanie, to były bardzo mocne postacie. Człowiek, przyjeżdżając pierwszy raz nie, że się stresował, ale czuł taki respekt do tych wszystkich zawodników. Teraz wydaje mi się, że ci młodzi piłkarze, jak przyjeżdżają na zgrupowania, no to wchodzą jak do siebie. Moim zdaniem to tak od samego początku nie powinno wyglądać - powiedzial Góralski.