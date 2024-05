Kacper Kozłowski strzelił gola w meczu z Ajaxem Amsterdam. Udane pożegnanie Polaka z ligą holenderską

Kacper Kozłowski z golem w meczu ligi holenderskiej

Polski zawodnik od 2022 roku jest zawodnikiem angielskiego Brighton & Hove Albion . Jednak w ekipie z Premier League jeszcze nie dostał szansy debiutu. Najpierw został wypożyczony do belgijskiego Union Saint-Gilloise, a od sierpnia 2022 roku dwukrotnie Mewy wypożyczały go do holenderskiego Vitesse Arnhem .

Polak teraz wróci z wypożyczenia do Brighton & Hove Albion, ale niewiele wskazuje na to, by wreszcie dostał szansę debiutu w pierwszym zespole. Jego kontrakt z angielskim klubem obowiązuje do czerwca 2026 roku. Dwa i pół roku temu Mewy za nastoletniego piłkarza zapłaciły Pogoni Szczecin aż 11 mln euro.