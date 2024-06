Adam Buksa otrzymał ofertę z Trabzonsporu

Polski napastnik w lipcu 2022 roku zdecydował się wrócić do Europy po przygodzie w Stanach Zjednoczonych, jednak podczas pobytu we francuskim Lens częściej walczył z kontuzjami, niż z obrońcami rywali. Latem zeszłego roku snajper reprezentacji Polski powędrował na wypożyczenie do tureckiego Antalyasporu i to okazał się strzał w dziesiątkę. W 33 meczach ligowych, strzelił 16 goli i zanotował 2 asysty. Był absolutnie kluczowym graczem zespołu i niejednokrotnie zadziwiał swoimi umiejętnościami widzów ligi tureckiej.

Po Euro 2024 27-letni piłkarz wróci z wypożyczenia do francuskiego klubu, ale wiele wskazuje na to, że w nim nie zostanie. Dobre występy w Turcji sprawiły, że stał się tam bardzo gorącym "kąskiem". Według lokalnych mediów ofertę transferu złożył już Trabzonspor, który zapewnił sobie prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy.