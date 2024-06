Nicola Zalewski i jego dziewczyna Nicol Luzardi. Miłość kwitnie. Influencer pomówił reprezentanta Polski? redakcja

Zakochani Nicola Zalewski i Nicol Luzardi Instagram

Czy Nicola Zalewski tuż przed pierwszym meczem Polski na Euro 2024 stał się ofiarą brudnej walki o... zasięgi w mediach społecznościowych? A jeśli tak to czy i jak wpłynęło to na jego formę na turnieju? Wahadłowy reprezentacji Polski w ogóle nie skomentował plotek, za to razem ze swoją dziewczyną Nicol Luzardi dał dowód, że w ich dość świeżym związku wszystko jest w jak najlepszym porządku - miłość kwitnie!