Adam Majewski, selekcjoner reprezentacji Polski U-21 po pokonaniu Izraela: Marnowanie karnych przestało być śmieszne Jacek Czaplewski

Reprezentacja Polski U-21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Euro. Tym razem w Łodzi na stadionie ŁKS wygrała z Izraelem 2:1. Ma na koncie cztery zwycięstwa, jedenaście zdobytych bramek i pierwszą straconą. - Szkoda straconej bramki. Było 2:0, byłby czwarty mecz na zero. Skoro jednak ta bramka musiała paść to dobrze, że w wygranym, a nie przegranym meczu - wyznał w TVP Sport selekcjoner Adam Majewski. We wtorek hit z Niemcami. - Jedziemy, żeby zwyciężyć - zapewnia trener.