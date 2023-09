Adrian Benedyczak w 45 minut strzelił dwie bramki. Na zgrupowaniu reprezentacji Polski Fernando Santos wysłał go na trybuny

Adrian Benedyczak z dubletem i wysoką wygraną

Pierwszą bramkę dla Parmy zdobył Dennis Man. Benedyczak w 25. min wykorzystał rzut karny, a 15 minut później podwyższył na 3:0. W drugiej połowie na listę strzelców wpisali się Anthony Partipilo i Antonio Colak - były gracz Lechii Gdańsk.

Benedyczak od początku sezonu jest w dobrej formie. Strzelił cztery gole w pięciu ligowych meczach. Były selekcjoner Fernando Santos powołał go na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski, jednak nie zagrał ani minuty przeciwko Wyspom Owczym i Albanii. W pierwszym meczu nawet nie miał takiej możliwości, gdyż Portugalczyk wysłał go na trybuny. To główny zarzut, który kibice mieli do Santosa - brak nieoczywistych nazwisk w kadrze. Za kadencji 68-latka żaden zawodnik nie zadebiutował.