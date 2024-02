Adrian Benedyczak z ładnym golem na zapleczu Serie A. Reprezentant Polski grający w masce przełamał niemoc sięgającą listopada

Serie B. Ósmy gol Adriana Benedyczaka

Parma przewodzi tabeli Serie B. Dla Benedyczaka to pierwsza bramka od 12 listopada, po dziesięciu meczach posuchy, licząc także występ w Pucharze Włoch. W sumie uzbierał dotąd dziesięć goli i trzy asysty we wszystkich 26 spotkaniach.

Benedyczak błysnął na początku 26 minuty. To wtedy po dośrodkowaniu z prawej flanki uderzył bez przyjęcia. Wolej z prawej nogi był tak szybki i precyzyjny, że wryty w murawę bramkarz jedynie odprowadził piłkę wzrokiem.

Co ciekawe, Benedyczak mimo że gra na zapleczu to pozostaje pod obserwacją Michała Probierza. Selekcjoner reprezentacji Polski powołał go nawet na październikowe zgrupowanie. Wówczas snajpera w Italii zatrzymała jednak kontuzja. Zamiast niego na kadrę w trybie awaryjnym przyleciał Karol Struski (Aris Limassol).

Być może 1 marca Benedyczak znajdzie się w szerokiej kadrze na baraże o Euro 2024. Wobec formy starszych konkurentów (Buksa, Lewandowski, Piątek) na znalezienie się na ostatecznej liście nie ma większych szans.

Gol Adriana Benedyczaka na 1:0 w meczu Parma - Pisa