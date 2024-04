Adrian Siemieniec przed hitem PKO Ekstraklasy: Będziemy chcieli atakować, przejąć inicjatywę i pokazać naszą Jagiellonię

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia - Pogoń

Chwaląc Pogoń zaznaczył, że Jagiellonia też ma jakościowych piłkarzy, jest liderem tabeli, do tego zagra u siebie.

- Ostatnie dwa mecze graliśmy nie tylko przeciwko jedenastu zawodnikom Pogoni, ale także przeciwko dużej widowni, która mocno ich wspierała. W piątek ta sytuacja się odwróci. To Pogoń przyjedzie na nasz stadion, to my będziemy wspierani przez kilkunastotysięczną publiczność. Liczę, że to będzie nasz atut, a kibice poniosą nas do zwycięstwa i będą nas wspierać tak, jak robią to od początku sezonu - powiedział Siemieniec.