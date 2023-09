Afery z biletami na mecz z Wyspami Owczymi ciąg dalszy. Media: Nie dla wszystkich starczyło miejsc na stadionie. Kto zawinił?

Szokujące informację napływają po meczu z Wyspami Owczymi! Nie wszyscy uprawnieni obejrzeli spotkanie?

Jak się okazało Orzeł Wierzbica to nie jedyny klub, który spotkała tak przykra sytuacja. Według doniesień Szymona Janczyka z Weszło.com przynajmniej sześć klubów z jego okolicy spotkało podobny los. Wszystko wskazuje na to, że winny całego zamieszania jest nie PZPN, a właśnie MZPN (Mazowiecki Związek Piłki Nożnej), który był odpowiedzialny za rozdysponowanie odpowiednich puli biletów dalej w tym rejonie.

- Szanowni Państwo, Polski Związek Piłki Nożnej przekazał Mazowieckiemu Związkowi Piłki Nożnej wszystkie zamówione bilety na mecz z Wyspami Owczymi. W wyniku błędu MZPN część klubów została poszkodowana i nie otrzymała wejściówek na mecz. Zdajemy sobie sprawę jak przykra jest to sytuacja dla najmłodszych kibiców reprezentacji Polski. Dlatego zarząd PZPN zaprosi na mecz z Mołdawią wszystkie kluby z woj. mazowieckiego, które pomimo wcześniejszego zapewnienia nie otrzymały biletów

Sprytna akcja PZPN-u nie wypaliła

W futbolowej centrali ktoś wpadł na pomysł, by ratować resztki reputacji. W ten sposób powstała ogólnopolska akcja przekazywania darmowych biletów do 16 wojewódzkich związków piłki nożnej, a dalej do przedstawicieli klubów wszystkich klas rozgrywkowych.